-Volkan: Semih'in pozisyonunu sahada görmedim İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın milli kalecisi Volkan Demirel, Manisaspor maçında Semih'in uzatmada attığı ve ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golünü sahada görmediğini, ancak herkesin gol olduğunu söylemesi üzerine maçtan sonra o pozisyonla ilgili açıklama yaptığını söyledi. Volkan, FB TV'ye yaptığı ve kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamasında, Manisaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar üzerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun sözlerini duyduğunu belirterek, ''Yusuf Namoğlu, 'Volkan'da ne göz varmış maşallah' diye açıklama yapmış. Ama ben o sözleri sahada gördüğüm ile ilgili söylemedim'' dedi. Maçın ardından içeriye hakemlerle birlikte girdiklerini ve hakemlere karşı hiçbir söylemi olmadığını vurgulayan Volkan Demirel, ''Ama televizyona herkes bakarken, 'Ne oldu' diye sorduğumda herkes 'net golmüş' dedi. Ben de onun üzerine böyle bir açıklamada bulundum. Sahada görmüşlüğüm ve görmemişliğim söz konusu değildir. Zaten göremem, çok uzaktaydım. Pozisyon sonrası taraftarın sevinci ve ekranlarda herkesin gördüğü bir görüntü var. Sonuçta geçmiş bir maç ve 2 puanımız geride kaldı. Biz yolumuza devam ediyoruz. İnşallah daha dikkatli ve daha iyi kararlar verirler'' diye konuştu. Volkan Demirel, takımda sakatlıkların çok olmasının sebebinin, çok kısa aralıklarla çok maç oynamaya bağlanabileceğini söyledi. Kayserispor ile bugün yapacakları maçı da değerlendiren Volkan, zorlu Kayseri deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini, hedeflerinin milli takım maçları nedeniyle verilecek araya kadar ligde puan kaybı yaşamamak olduğunu kaydetti.