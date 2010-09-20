-VOLKAN PENALTI KARARINI DOĞRU BULDU İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, maç içinde yaptırdığı penaltının, penaltı olabileceğini söyledi. Volkan, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, derbide dizine darbe aldığını belirterek, ''İnşallah iç bağlarda sıkıntı yoktur. Maçta sakatlandım, hakem bana 'Bir daha yere yatma, ayağa kalk' dedi. Karşılaşmayı çok kötü yönetti. Bütün pozisyonlarda takdir hakkını Beşiktaş lehine kullandı. Verilen penaltı, penaltı olabilir. Dengesiz bir çıkışım vardı'' dedi. Cüneyt Çakır'ın Türkiye'nin en iyi hakemi olarak gösterildiğini ifade eden Volkan, ''Ama bugünkü kararları en iyi hakem olarak gösterilmesine yakışmadı'' diye konuştu. -''PENALTI NEDENİYLE ÖZÜR DİLERİM''- Volkan Demirel, yaptırdığı penaltı için takım arkadaşlarından özür diledi. Maçta iyi oynadıklarını kaydeden Volkan, şöyle devam etti: ''Yakaladığımız pozisyonlar vardı. 2-3'ü bulabilirdik ama bunları değerlendiremedik. Atsaydık farklı olacaktı. İkinci yarı sahamıza çekildik. Guti'nin yaptığı en iyi hareket aralara topu salmak. Penaltı pozisyonunda da bunu yaptı. Ben biraz dengesiz çıktım, o da profesyonelliğiyle kendisini yere attı. Penaltıyı kurtarabilirdim ama sert vurdu Guti. Aslında köşeyi bulmuştum. Berabere kaldık ama bugünkü mücadelemiz, seyircimiz çok iyiydi. Takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gereksiz bir gol yedik, ben yaptırdığım penaltı nedeniyle futbolcularımızdan özür diliyorum. Ama kaçırdığımız pozisyonları atsaydık çok farklı olacaktı.'' -SELÇUK ŞAHİN Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin, Beşiktaş derbisine galip gelmek için çıktıklarını belirterek, ''Açıkçası 1-1 istediğimiz skorlardan birisi değildi. Kazanmak istiyorduk'' dedi. Sezona iyi başlamadıklarını ve Beşiktaş maçının ayağa kalkmak için güzel bir şans olduğunu kaydeden Selçuk, ''Özellikle ilk yarı net pozisyonlar yakaladık. Farkı 2'ye çıkarsak sonuç daha değişik olacaktı. Moral anlamında düşük olduğu dönemlerde, 1-0 üstün olduğun zamanlarda geriye yaslanabiliyorsun. Son dakikalarda talihsiz bir penaltı oldu. Yenilmemek de güzel ama kazanabilecekken böyle bir skor oldu'' diye konuştu. Özer Hurmacı ise geçen yıl yapılan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasına benzer bir maçın olduğunu ifade ederek, ''2-0 ve 3-0'ı bulsaydık çok daha rahat bir maç olacaktı. İkinci yarıda özellikle Dia ile kontrataktan güzel pozisyonlar bulduk. Ancak değerlendiremedik. Geçen yıl Volkan penaltı kurtarmıştı, ama bu yıl olmadı'' dedi. Özer Hurmacı, kendilerine maç boyunca destek veren taraftarlara da teşekkür etti.