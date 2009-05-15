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Spor

Volkan Milan'ın takibinde

Sarı-Lacivertli ekibin ve Türk Milli Takımı´nın file bekçisi Volkan Demirel için Milan´ın ciddi şekilde devreye girdiği belirtildi.

15 Mayıs 2009 03:00

Sarı-Lacivertli ekibin ve Türk Milli Takımı´nın file bekçisi Volkan Demirel için Milan´ın ciddi şekilde devreye girdiği belirtildi.


Fanatik Gazetesi'nin 15 Mayıs 2009 tarihli bugnükü sayısındaki habere göre; Sarı-Lacivertli ekibin maçlarının yanı sıra, Ay-Yıldızlı takımın sınavlarını da takibe alan İtalyan kulübü yetkililerinin, Samandıra Tesisleri’nde Volkan’ın antrenman performansını bile izlediği öğrenildi.

Volkan Demirel için uzun süredir ısrarcı olan Çizme ekibi, milli kalecinin yıllık 2,5 milyon Euro’luk isteği karşısında ‘şimdilik’ bu transferi askıya aldı. Görüşmelerin sürdüğü, maddi konularda orta bir noktada buluşulması halinde Volkan’ın Milan’la anlaşacağı belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş ile oynanan Fortis Türkiye Kupası final karşılaşmasında Aragones tarafından yedek soyundurulan tecrübeli kalecinin, yenilgi sonrasında çok üzgün olduğu ve evinden çıkmadığı belirtildi.

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