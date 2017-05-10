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Volkan Konak'tan Atatürk’e hakaret edenler hakkında suç duyurusu

Konak, 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

10 Mayıs 2017 21:08

Sanatçı Volkan Konak, Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaretler yağdıran isimlerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Konak “Nur dersleri” adı altında sosyal medyada konuşmalar yayımlayan Nur Cemaati’nden Hasan Akar’ın “Atatürk’ün manevi şahsına hakaret” suçunu işlediğini belirtti.

Konak ayrıca TVNet kanalında yayımlanan programda Atatürk’e hakaretler yağdıran Mustafa Armağan, Süleyman Yeşilyurt, hükümete yakın Yeni Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu ve TVNet kanalının imtiyaz sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Volkan Konak’ın avukatı Çiğdem Koç sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Atatürk’e dil uzatmaya cüret edenler hakkında, Volkan Konak adına suç duyurularında bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

 

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