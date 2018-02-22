VOLKAN KONAK'IN SAHNE ALDIĞI BARIN ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇILMASI 

* 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ünlü sanatçı Volkan Konak\'ın Ataşehir\'de sahneye çıktığı barın önüne gelerek pompalı tüfekle havaya ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda ünlü sanatçı Volkan Konak\'ın Ataşehir\'de sahneye çıktığı barın önüne gelerek ateş açtığı iddiasıyla İ.Ç ve S.D ile onlara müdahale ettiği belirtilen M.Y. polis tarafından gözaltına alınmıştı. M.Y. ile İ.Ç\'nin Ataşehir Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemleri tamamlanarak Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi. S.D\'nin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

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