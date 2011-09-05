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Volkan Konak'a tazminat davası TRABZON (A.A)

05 Eylül 2011 19:27

-Volkan Konak'a tazminat davası TRABZON (A.A) - 05.09.2011 - Karadenizli 3 kız kardeş, ''Suların Horon Yeri'' adlı albümünün kapağında kendilerinin fındık toplarken çektirdiği fotoğrafı izinsiz kullandığını iddia ettikleri şarkıcı Volkan Konak hakkında toplam 45 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Trabzonlu davacılar Fatma İskender, kız kardeşleri Meryem Saraç ve Yasemin Kalyoncu'nun, avukatları İbrahim Keskin aracılığıyla Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesine verdikleri dava dilekçesinde, Karadenizli şarkıcı Volkan Konak'ın bu yılın ocak ayında müzik şirketinin ''Suların Horon Yeri'' adlı bir CD albüm çıkardığı belirtildi. Albümün arka kapağında kendilerinin fındık toplarken çekilen fotoğraflarının izinsiz yayımladığını ileri süren davacılar, kişilik hakları ihlal edilerek ticari kazanç sağlandığını savundu. Davacılar, davalılar hakkında 5'er bin lira manevi, 10'ar bin lira maddi tazminat olmak üzere toplam 45 bin lira tazminat istemiyle dava açtı.

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