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VOLKAN KONAK'A SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Ünlü şarkıcı Volkan Konak'a Ataşehir'de bir eğlence mekanında bir kişi tarafından ateş açıldı

22 Şubat 2018 03:35

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Ünlü şarkıcı Volkan Konak\'a Ataşehir\'de bir eğlence mekanında bir kişi tarafından ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşun tavana isabet ederken şüpheli ayağından vuruldu.
Olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi\'nde Volkan Konak\'ın sahne aldığı eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre S.D. isimli bir kişi, \'Sen vatan hainisin\' diye bağırdıktan sonra ateş etti. Saldırgan S.D.\'nin silahından çıkan kurşunun tavana isabet ettiği belirlendi. Olayda Konak yara almazken, ateş eden S.D. eğlence mekanı korumaları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. S.D. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 

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