-VOLKAN KONAK, SAVCILIKTA İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - Şarkıcı Volkan Konak, verdiği bir konser sırasında gürültü denetimi yapan zabıta görevlilerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında ''şüpheli'' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Alınan bilgiye göre, 4 Temmuzda Kuruçeşme Arena'da konser veren Konak, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün gürültü denetimi yapmaları için görevlendirdiği 3 zabıtanın konserini bitirmesi için kendisini uyarması üzerine görevlilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek için avukatı Muammer Aydın ile Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesine geldi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zülfükar Tekirdağ tarafından ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesine başvurulan Volkan Konak'ın, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Adliyeden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konak, yaz konserleri sırasında sahne şovunda kendi elemanlarına yaptığı serzenişi İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün yanlış anladığını belirterek, ''Ben hiçbirini tanımıyorum. Ayrıca ses ile ilgili tebligat da olmadı. Sadece kendi elemanlarımın bana uyarısı üzerine serzenişte bulundum. O arkadaşlarımız biraz alınganlık göstermiş. Biz de öyle bir şey olmadığını söyledik'' dedi. Konak, ''Arkadaşlarımız üzerine alınmış kırılmışlarsa da ben de üzgün olduğumuzu söyledim. Biz devletimizin memur ve bürokrat kesimiyle her zaman barışık yaşadık. Bizim de ses ölçüm cihazlarımız ve kendi elemanlarımız var. Onu izah edince olay netliğe kavuştu'' diye konuştu.