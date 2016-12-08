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Volkan Konak, Nihat Doğan’ı savcılığa şikâyet etti

Nihat Doğan, Volkan Konak'ın kızının ABD'de eğitim almasına ilişkin, "Milleti kandırmayın artık. İnsanları sömüren, trolleyen ızımın eğitimi için deyip giden insanlar var" demişti

08 Aralık 2016 03:52

Ünlü sanatçı Volkan Konak, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı duyuruda, kızının eğitimi için bir süre ABD’de olacağını belirtmiş, ancak ABD’ye yerleştiği iddialarını yalanlamıştı. Bir televizyon kanalında yayınlanan programın 8 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan bölümünde Konak’ın attığı tweet üzerine konuşulmuştu.

Volkan Konak, yapılan konuşmaların 'hakaret' kapsamına girdiğini iddia ederek, Nihat Doğan, Gülşah Saraçoğlu, Ömür Varol ve Bircan İpek hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, suç duyurusunu işleme koyarak, soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye çağrılan Nihat Doğan’ın ifadesinde; "Eleştirdim, Volkan Konak halk nezdinde anti emperyalist olarak bilinirdi. Ancak kendisi ABD’ye yerleşmiş. Sosyolojik tespitte bulunarak eleştirici hakkımı kullandım" dediği öğrenildi.

 

Nihat Doğan ne demişti?

 

Programda, Nihat Doğan, Volkan Konak’ın tweet atarak yaptığı açıklamasına tepki göstererek, "Milleti kandırmayın artık. İçimizde Volkan Konak gibi Atatürkçülük üzerinden insanları sömüren, trolleyen, CHP belediyelerinden paraları toplayıp, finalde de kızımın eğitimi için deyip giden insanlar var. Burada okul mu yok? Amerika’ya kızının okulu için gidiyor. Anti emperyalist, ‘Amerika’nın markalarında oynamam’ deyip kendini Amerikan düşmanı olarak tanıtıp, sonra Amerika’da gezip tozar kare kare fotoğraf paylaşırsan biz bunu eleştiririz" ifadelerini kullanmıştı. Programın diğer sunucuları da Konak’ın tweeti üzerinden bazı yorumlarda bulunmuştu.

 

 

 

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