-Volkan isyan etti: Biri cevap versin İSTANBUL (A.A) - 20.09.2011 - Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın son dakikasında Semih'in attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Volkan, kadınlar ve çocukların tribünleri doldurduğu tablonun şampiyonluklar ve kupalarla ölçülemeyeceğini ifade ederek, maça gelen herkese teşekkür etti. Manisaspor'un iyi mücadele ettiğini, karşılaşmanın hakkının beraberlik veya rakiplerinin alacağı 3 puan olabileceğini belirten Volkan, son dakikadaki ofsayt kararını eleştirdi. Volkan, şöyle devam etti: ''Her gün uğraştıklarımız, her gün birilerine cevap vermelerimiz yetmiyormuş gibi, bir de bazı görünmeyen hareketlere maruz kalıyoruz. Haykırışım verilmeyen gole. Semih, pozisyonda görünmüyor bile. Verilmeyen bir golümüz var. Hakemler o dakikaya kadar mükemmel maç yönetti. Son dakika verilmeyen gol var. Her gün anamız ağlıyor bazı şeylerle uğraşmaktan. Hiç olmazsa bizim hakkımızı yemeyin. Sadece bunu istiyorum. Verilmeyen bir golümüz, bunu herkes gördü. Haykırışım tamamen buna karşılıktır. Ne kadar bu tarz şeylere maruz kalsak da dimdik ayaktayız. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam edeceğiz. Son dakikada verilmeyen golümüzün hiçbir şekilde cevabını alamıyorum, bana birisinin cevap vermesi lazım. Haksızlıklara uğradık, yeter artık diyorum.'' Volkan, bir sosyal paylaşım sitesinden, başkan Aziz Yıldırım'ın resmini koyarak yazdığı ''Seni çok özledik'' mesajını atarken hissettiği duygularının sorulması üzerine de dün Metris Cezaevi'nde Yıldırım'ı ziyaret ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Başkanla görüştüm dün. saat 15.35'de girdim 16.30'da çıktım. Yanından çıkasım gelmedi. Bana 'Git' dedi, ama yine konuşalım dedim. Onunla konuşmayı çok özledik. Takım olarak onu çok seviyoruz. Bunlar karşımızı çıktıkça hakkımızı aramakta zorlanıyoruz. Hakkımız her zaman her yerde aranacaktır. Başkanımız çok büyük bir insandır. Bir iki arkadaşımızla da konuşmamız geçti. O sırada öyle bir mesaj attım.''