Volkan Işık'ın hedefi ilk üç



Avrupa Ralli Şampiyonası'nda (ERC) 2008 sezonu, 17-19 Ekim tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Antibes Rallisi'yle sona erecek.



Organizasyonda, Fiat Motorsports Turkey ekibi Volkan Işık, Kaan Özşenler ikilisiyle mücadele edecek. Fiat Grande Punto Super 2000 ile mücadele eden Fiat ekibi, şampiyonadaki ikinci sezonunu daha başarılı bir sonuçla kapatmak için start alacak.



48 ekibin kayıt yaptırdığı Antibes Rallisi'nde ekipler 3 gün boyunca asfalt zeminden oluşan etaplarda yarışacak. 17 Ekim Cuma günü start alacak rallide ilk gün 6 özel etap geçilecek. Cumartesi ve pazar günleri yine 6'şar özel etabı daha geçerek finişe ulaşmaya çalışacak ekipler, toplamda 310 kilometrelik mesafe kat edecekler. Fransa'nın Antibes kenti etrafında geçecek olan sezonun son yarışı 19 Ekim Pazar günü sona erecek.



2007 yılında ilk kez katıldığı Antibes Rallisi'ni genel klasmanda üçüncü sırada bitirerek büyük bir başarıya imza atan Fiat ekibi Volkan Işık,Kaan Özşenler, bu yıl yine aynı başarıyı tekrar edebilmek ve Avrupa Ralli Şampiyonası'nı en iyi yerde bitirebilmek için mücadele edecek.



İptal edilen Yunanistan Rallisi dolayısıyla bir anda Avrupa Ralli Şampiyonası'nın son yarışı olarak dikkatleri üstüne çeken Antibes Rallisi öncesinde şampiyonada ilk sırada İtalyan Luca Rosetti yer alıyor. Rosetti'yi takip eden bir diğer İtalyan pilot Renato Travaglia'yı ise Polonyalı pilot Michal Solowow ve Fiat Motorsports Turkey pilotu Volkan Işık izliyor.



