Volkan Işık 3. oldu







2008 Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC)’nda sezonunun son yarışı olan Antibes Rallisi’nde ikinci olarak finişe ulaşmayı başaran Fiat Motorsports Turkey takımı adına yarışan Volkan Işık-Kaan Özşenler ikilisi, topladıkları 54 puanla şampiyonayı Avrupa üçüncüsü olarak tamamladılar.





Fiat Grande Punto Super 2000 ile mücadele eden Türk takımı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda sezonu ilk üç içinde tamamlama başarısı gösterdi.



2008 Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Fransa’da düzenlenen son yarışı olan Antibes Rallisi’nde ikinci olarak finişe ulaşma başarısını gösteren Volkan Işık-Kaan Özşenler ikilisi, şampiyonayı genel klasmanda Avrupa 3.sü olarak tamamlayarak yine önemli bir başarının altına imza attılar. 2008 ERC Şampiyonası boyunca toplam 54 puan toplayan Fiat Motorsports Turkey takımı adına yarışan Volkan Işık, İtalyan pilot Luca Rosetti ve Polonyalı pilot Michal Sololow’un ardından Avrupa üçüncülüğü unvanını elde etti.



Antibes Rallisi’ne ilk kez geçtiğimiz yıl katılan Fiat Motorsports Turkey takımı, sezonun 18 etaptan oluşan son asfalt yarışında etkili bir pilotaj ve taktiksel anlayışla start aldı. Yarışın ilk iki gününde 2 bonus puan almayı başaran Fiat Motorsports Turkey takımı, ERC klasmanında finişe ikinci sırada ulaşmayı başararak toplamda 12 puan elde etmeyi başardılar. Böylece 2008 Avrupa Ralli Şampiyonası genel klasmanında bir basamak yükselerek Avrupa üçüncülüğüne ulaşan Türk ekibi, yakın takipçileriyle aralarındaki puan farkını da korumayı başararak şampiyonayı tamamladı.



2008 Avrupa Ralli Şampiyonası Sezon Sonu Puan Durumu



1-Luca Rosetti 67

2-Michal Solowow 65

3-Volkan Işık 54

4-Fontano Corrado 34

5-Krum Donchev 30



