Volkan ile anlaşma yok!



Fenerbahçe Yönetimi’nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleci Volkan Demirel ile yaptığı görüşmeden bir sonuç çıkmadı.



Fanatik gazetesinin haberine göre, dün kulüp binasına gelen menacer Erdinç Şehit ile masaya oturan Sarı-Lacivertliler saatler süren toplantı sonunda anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine iki tarafın yeniden görüşmek üzere pazarlıklara kısa bir ara verdiği kaydedildi. Tecrübeli file bekçisinin Avrupa’nın pek çok takımı tarafından transfer listesine alındığı biliniyordu.



Yeşil ışık yaktı



Yurt dışından gelen bu tekliflere rağmen Volkan Demirel, “İlk görüşmeyi Fenerbahçe ile yapacağım” diyerek Sarı-Lacivertli ekibe yeşil ışık yakmıştı. Ancak iki tarafın maddi konularda henüz bir anlaşma sağlayamadığı, iki taraf arasında ekonomik anlamda büyük farklar bulunduğu ileri sürüldü. Bu arada sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yabancı futbolcular Alex, Deivid ve Lugano’nun menaceri ile önümüzdeki hafta masaya oturulacağı bildirildi.





