-Volkan idmana katılmadı İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde dün Almanya'ya 3-1 yenilen A Milli Takım'da gözler Azerbaycan maçına çevrildi. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Azerbaycan ile 11 Ekim Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fiyapı İnönü Stadı'nda, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, Almanya maçında 90 dakika forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı. Bu futbolcuların, daha sonra takım oteline dönerek havuz ve saunada çalışmalarını tamamladıkları bildirildi. Diğer oyuncuların ise dar alanda kısa pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptıkları belirtildi. Antrenman öncesinde saha içinde futbolcularla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Hiddink'in daha sonra Almanya maçında 90 dakika forma giyen oyuncularla ayrı olarak ilgilenmesi dikkati çekti. Almanya maçının sonunda sol alt baldır bölgesinde gerilme ve ağrı hisseden kaleci Volkan Demirel, tedbir amaçlı olarak idmana çıkarılmadı. A Milli Takım, Azerbaycan karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.