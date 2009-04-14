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Spor

Volkan için Arda savunması!

Kaleci Volkan’ın, Galatasaray taraftarlarına karşın ‘edebe aykırı’ hareket yaptığı eleştirilerine yönetimden yanıt geldi.

14 Nisan 2009 03:00


Kaleci Volkan’ın, derbinin uzatma bölümünde Galatasaray taraftarlarına karşın ‘edebe aykırı’ hareket yaptığı eleştirilerine yönetimden yanıt geldi.

Sarı-Lacivertliler, “Aynı hareketi Fenerbahçe maçında yapan Nouma, Beşiktaş Yönetimi’nce gönderildi. Bakalım Volkan’a ne yapılacak” eleştirileri konusunda, “Hiç kimse masum değil. Arda, Şükrü Saracoğlu’nda oynanan ilk maçta tüm tribünleri gösterip, eliyle yuvarlak hareketi yaptı. O zaman neden Nouma konusu gündeme gelmedi? Niye herkes bu hareketi es geçti? Volkan’ın bir hatası varsa, yönetim olarak değerlendirir, gerekli kararı veririz” diye konuştu.

Yöneticiler Aragones’in, Selçuk Şahin’i oyundan alma karanını da yerinde bulurken maç gecesi birbiriyle telefonda tartışan Volkan ve Arda’nın dün de bu tartışmaya devam ettiği öğrenildi.

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