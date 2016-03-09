Volkan Demirel'in kızını kaçırmak isteyenlere 10'ar yıl hapis istemi

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in fidye amaçlı kızını kaçırma planı yaptığı öne sürülen Y.Ç. ve M.G. hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin, adım adım takip ettiği Volkan Demirel'in 1 yaşındaki kızını kaçırmayı planladıkları belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Arzu Kaya’nın haberine göre, Fenerbahçe kalecisi Demirel'in fidye amaçlı kızını kaçırma planı yaptığı öne sürülen iki kişiye "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Volkan Demirel'in Fenerbahçe futbol takımında kaleci olduğu, kızı Yade Demirel'in ise 2014 doğumlu olup suç tarihi olan 5 Ocak 2016 tarihinde 1 yaşında olduğu belirtildi. Şüpheliler Y.Ç. ve M.G.'nin, Demirel'in maddi imkanlarının iyi olduğunu ve fidyeyi vereceğini düşünerek olay tarihinde mağdureyi kaçırma planı yaptıkları ifade edildi.

İddianamede, bu kapsamda şüphelilerin kendi aralarında haberleştikleri, mağdurenin hangi zaman dilimlerinde dışarıya çıktığını, içinde yolculuk ettiği araçların hangi noktalarda yavaşladığını tespit çalışmaları yaptıkları kaydedildi. Şüphelilerin amaçlarını gerçekleştiremeden kolluk görevlilerince yakalandığı ifade edilen iddianamede, soruşturma içinde yer alan ses çözümleme tutanaklarının olayı doğruladığı anlatıldı. Volkan Demirel, minik kızı Yade'nin fotoğraflarını sık sık Instagram'dan paylaşıyor.

Demirel'in şüphelilerden şikayetçi olduğu ve şüphelilerin eylemlerini tamamlayamadan yakalandıkları için suçun teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilen iddianamede şüphelilerin üzerine atılı "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçunu işledikleri belirtilen iddianamede, Y.Ç ve M.G. hakkında 2'şer yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Volkan Demirel, tanımadığı bir kişinin önce menajerini, daha sonra da kendisini telefonla arayarak çocuğunun kaçırılacağına dair bilgisinin olduğunu söylediğini belirtti. Bu kişinin yardımcı olmak için ısrarla kendisiyle görüşmek istediğini anlatan Volkan Demirel konuyla ilgili şikayetçi oldu. Demirel'in telefonunu arayıp, kızının kaçırılacağını iddia ederek sözde yardımcı olup para almaya çalıştıkları tespit edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı. 2 kişi mahkemece "adli kontrol kararı" verilerek serbest bırakılmıştı.