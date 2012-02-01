-Volkan Demirel'in ikinci "dalya" heyecanı İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Fenerbahçe ve milli takımın başarılı file bekçisi Volkan Demirel, Süper Lig'de ikinci kez ''dalya'' heyecanı yaşayacak. Mersin İdmanyurdu maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'de 199. maçına çıkan Fenerbahçe kalecisi, yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacakları maçta da forma giyerse, lig kariyerindeki 200. maçını oynayacak. Süper Lig'deki ilk maçına 2002-2003 sezonunda sarı-lacivertli formayla yine bir Samsunspor maçında çıkan Volkan, 200. maç heyecanını da Samsunspor'a karşı yaşayacak. Fenerbahçe, 2002-2003 sezonunda Kadıköy'deki 25. hafta mücadelesinden Samsunspor karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertli futbolcu, 100. lig maçına ise, 2008-2009 sezonunun 17. haftasında Kadıköy'de 0-0 sonuçlanan Trabzonspor maçında çıkmıştı. Volkan Demirel, Süper Lig'de ve Fenerbahçe'de forma giydiği 10 sezonda toplam 199 maçta 192 gol yedi. Bu sezon geride kalan 23 maçın 21'inde görev alan Volkan, kalesinde toplam 20 gol gördü. 21 maçın 9'unda gol yemeyen sarı-lacivertli file bekçisi, en çok golü Galatasaray (3-1) ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor (3-2) maçlarında yedi.