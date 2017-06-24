Volkan Demirel'i sinirlendiren tepki: Çekilsene lan!

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki deneyimli kalecisi Volkan Demirel, ailesiyle birlikte tatil yaptığı Marmaris'te 'tatsız' bir olay yaşadı. Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattıktan sonra ailesiyle önce Bodrum, sonra Marmaris'e giden kaleci, burada yürüyüş yaptığı sırada arkasından gelen bir sürücünün "Yoldan çekilsene lan!" diye bağırması üzerine oldukça sinirlendi.

Hürriyet'in haberine göre Demirel; eşi ve çocuğuyla birlikte yürürken arkasından gelen arabayı fark etmemesi üzerine sürücü kendisine "Yoldan çekilsene lan!" diye bağırdı. 35 yaşındaki kaleci bu tepkiye oldukça sinirlenerek sürücünün üzerine yürüdü. İddialara göre Demirel'i 4 kişi güçlükle durdurdu. Araç sahibinin "Abi seni tanımadım. Özür dilerim" demesi üzerine olay tatlıya bağlandı.

Çin Ligi'nde kavga; tüm

futbolcular birbirine girdi!

15 sezondur giydiği sarı-lacivertli forma ile 460 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, kalesinde 447 gol gördü.