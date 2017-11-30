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Volkan Demirel'e telefon atan taraftarın cezası belli oldu

Demirel taraftardan şikayetçi olmamıştı

30 Kasım 2017 14:59

Kaleci Volkan Demirel'in, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında bir taraftarın attığı cep telefonun ayağına isabet etmesiyle ilgili olarak açılan davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanık Aliasker Vuran'ı "Spor alanlarında yasak madde bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Vuran'ın avukatı hazır bulundu. Vural'ın avukatı “Biz basit yaralama suçunun oluşmadığını düşünüyoruz. Müvekkilimin beraatini talep ederim" dedi.

Bir yıl süreyle sahalara girişi yasaklandı

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Vuran'ı “Kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis,  "Spor alanlarında yasak madde bulundurmak" suçundan da 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanık Vuran'ın 1 yıl süre ile sahalara girişinin yasaklanmasına karar verdi. 
Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık 5 yıl içinde suç işlemezse dava ortadan kalkacak.

İddianame

İddianamede, sahaya cep telefonu fırlatan sanık Aliasker Vuran hakkında "Spor alanlarına yasak madde sokulmak, bu maddeyle spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından 9 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Bir önceki duruşma ifade veren sanık Aliasker Vuran, yanında bulunan telefonu hedef gözetmeksizin Fenerbahçe ceza sahasına doğru fırlattığını belirterek "Telefonun Volkan Demirel'e isabet ettiğini görmedim. Pişmanım. Beraatimi isterim" demişti. Volkan Demirel de bir önceki durusmada , sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek "Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Bana müsabaka esnasında fırlatılan cep telefonu isabet etmiştir. Ancak ben sanıktan şikayetçi değilim" ifadelerini kullanmıştı. 

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