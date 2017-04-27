Volkan Demirel'e telefon atan taraftar yakalandı

Türk Telekom Arena Stadyumu'nda 23 Nisan'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında kaleci Volkan Demirel'e cep telefonu atan A.A.V. polis kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
Telefon Demirel'in bacağına isabet edince, maça kısa süre ara verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı.
Görüntüler incelendi
Hürriyet'te yer alan habere göre, statdaki görüntüler incelendi. Demirel'e telefonu fırlatan o taraftar belirlendi. Gözaltına alınan A.A.V., Emniyet'e götürüldü.
İfadesi alınan A.A.V., tüm spor müsabakalarından men edildi.
Öte yandan derbi maçında polise mukavemet gösteren 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet'te işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.