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Spor

Volkan Demirel'e küfür ettiği iddia edilen kişiye 2 yıl 8 ay hapis istemi

Türkiye-Kazakistan milli maçında Volkan Demirel'e küfür ettiği öne sürülen Yusuf Şiringül hakkında 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

09 Şubat 2015 21:08

Türkiye-Kazakistan arasında 16 Kasım 2014 tarihinde EURO 2016 elemeleri kapsamında oynanan maç öncesi kaleci Volkan Demirel'e küfür eden Yusuf Şiringül hakkında dava açıldı. 

Türkiye-Kazakistan milli maçı başlamadan önce kaleci Volkan Demirel'e küfür ettiği tespit edilen Yusuf Şiringül için hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından eksik soruşturma nedeniyle iade edilmesinin ardından, yeniden yazıldı.

DHA'nın haberine göre, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen bilirkişi, sadece şüpheli Yusuf Şiringül'ün Volkan Demirel'e küfür ettiğini, Demirel'e yönelik olarak bağıran, seslenen ve tezahüratta bulunan başka bir şahsın bulunmadığını tespit etti. Şiringül'ün "hakaret' suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapsi ve 1 yıl süreyle seyirden men edilmesi istendi.

 

Türkiye Futbol Federasyonu 'müşteki' oldu

 

Bilirkişi raporu eksik olduğu gerekçesiyle iade edildikten sonra yeniden yazılan 2 sayfalık iddianamede, Yusuf Şiringül "şüpheli" sıfatıyla, Volkan Demirel ve Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) "müşteki" olarak yer aldı. 

 

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