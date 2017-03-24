Volkan Demirel'e 300 lira para cezası

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında Fenerbahçe-Galatasaray basketbol müsabakasında hakaret içerikli tezahürat yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. 300 lira adli para cezası ödeyen Demirel'in soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.
Volkan Demirel'den küfürlü tezahürat: Cimbom'a böyle, her sene böyle...
Habertürk gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, kaleci Volkan Demirel hakkında 26 Ocak 2017 tarihinde Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da izlediği Fenerbahçe-Galatasaray basketbol müsabakasında hakaret içerikli tezahürat yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.
"Hakaret içerikli tezahürat" suçundan soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suçun Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kaldığını, sadece adli para cezası gerektirdiğini belirtti.
Demirel'in yasal süre içinde para cezasını ödediği kaydedilen takipsizlik kararında, kovuşturma yapılmasına olanak kalmadığı ifade edildi.
300 lira adli para cezası ödeyen Demirel hakkında "Hakaret içerikli tezahürat" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.