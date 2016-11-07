Volkan Demirel'den Terim ve Arda'ya gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ettiği maç sonrası gazetecilerin karşısına geçen sarı-lacivertlilerin takım kaptanı kaleci Volkan Demirel, önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in daha önce kadroya almadığı oyuncuları tekrar milli takıma çağırmasına rağmen, kendisinin çağrılmamasını nasıl değerlendirdiği sorulan Volkan Demirel, “Açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Artık her milli takım zamanında bunların bana sorulması hem bana hem de orada olan arkadaşlara saygısızlıktır. Artık olan oluyor. Biten bitiyor.



Çağrılmak çağrılmamak önemli değil. Herhalde bazı şeyleri yanlış yapıyorum veya yapamıyorum. Onu düşünmem lazım. Onun dışında da fazla söyleyebilecek bir şey yok. Ben milli takımdaki arkadaşlara başarılar diliyorum. Gidip gelen arkadaşlara da tekrar hayırlı olsun diliyorum.



Fazla da bu konu hakkında konuşmaya gerek yok. Demek ki ben yanlış bir şeyler yapıyorum. Onları da kendimde düzeltmem lazım. Performansım kötü olabilir. Tweet atmıyor olabilirim. Aramıyor olabilirim. Lobim yoktur. Yani bir sürü şey sayabilirim. O yüzden kendimde suçu arıyorum. Onun dışında da milli takıma başarılar diliyorum” dedi.