-VOLKAN DEMİREL'DEN ''KOCAMAN'' ÖVGÜ İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kalecisi Volkan Demirel, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendileri için bir şans olduğunu belirterek, ''Hocamız bir ağabey bir arkadaş gibi. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçemiz Aykut Hoca ile güzel işler yapacaktır'' dedi. Fenerbahçe Gazetesi'nin 89. sayısında röportajı yer alan Volkan, teknik direktör Kocaman'ın takım yönetimine övgüde bulunarak, ''Aykut Hoca biz futbolcular için bir şans. Bizimle iyi diyaloglar halinde ve bizi çok iyi anlıyor. Ben kendi adıma bütün açık yüreklilikle hocayla iyi veya kötü her şeyi paylaşabiliyorum. Çünkü bana bu güveni veriyor olması çok önemli. Futbolcu içine atmayı sevmez, eğer ki ben hocam ile her şeyi paylaşabiliyorsam, bu takımımızın iyiliği içindir. Bu konuda arkadaşlarımın da benimle ortak fikirde olduklarını düşünüyorum. Hocamız bir ağabey, bir arkadaş gibi, inşallah uzun yıllar Fenerbahçemiz Aykut Hoca ile güzel işler yapacaktır'' şeklinde konuştu. Artık Anadolu takımlarının da çok güçlü olduğunu, aşağı yukarı tüm takımların teknik anlamda aynı seviyeye çıktığını anlatan Volkan, ''Bu sezon zorlu geçiyor, umut ediyorum ki sezon sonunda şampiyon takım biz oluruz. Bütün arkadaşlarımın tek düşüncesi, konuşulan, hedeflenen ve özlenen şey şampiyonluğa hep beraber ulaşarak ipi göğüslemek'' ifadesini kullandı. -''MESLEK SIRRI...''- Bir kaleci için penaltı kurtarılmasındaki en önemli faktörlerin ne olduğu sorulan Volkan, bu konuda kendine ait çalışması olduğunu belirterek, ''Önce rakibinizi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Benim kendime ait bu konuda çalışma ve düşüncelerim var. Bunlar bugüne kadar çok işime yaradı ama bende saklı olmalı. Buna meslek sırrı da diyebilirsiniz'' dedi. Fenerbahçe'nin 100 yıllık tarihinde en başarılı kalecilerinin kim olduğu sorusu üzerine de sarı-lacivertli futbolcu, ''Toni'lerle (Toni Schumacher) başladım, Engin hocam ve Rüştü ağabeyler vardı. Biz betonlarda oynarken, hepsini severek, haykıra haykıra bağırarak izlerdim. Onlardan farklı şeyler öğrenmişimdir'' yanıtını verdi.