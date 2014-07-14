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Spor

Volkan Demirel'den Dünya Kupası yorumu: Nasip Almanya'nınmış

Fenerbahçe kaptanı ve Milli Takım kalecisi Volkan Demirel, Almanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğuna ilginç yorum getirdi

14 Temmuz 2014 21:01

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, yeni sezona da şampiyonluk ve dördüncü yıldızı takmak hedefiyle başlayacaklarını söyledi.

Güzel bir şampiyonluğun ardından yine güzel bir tatil süreci geçtiğini aktaran Volkan, "İyi bir şekilde dinlendiğimizi düşünüyorum. Futbolu da özledik biraz. Bir an önce tesislere gidip, arkadaşlarla buluşup, antrenmanımıza çıkıp, yeni sezon için gerekli çalışmaları yapmaya ve dördüncü yıldızı takmak adına adımlar atmaya başlayacağız. İnşallah istediğimiz, dilediğimiz, umut ettiğimiz gerçekleşir" dedi.

Geride kalan sezonu şampiyon tamamladıklarını hatırlatan milli kaleci, "Zaten geçen sezonda yaptıklarımız ortada. Ligi kaçıncı haftada ve kaç puan farkıyla bitirdiğimiz belli. Yeni de bir arkadaşımız katıldı aramıza. Takım bozulmadı. Onun gelmesiyle daha da güçlendik. Dördüncü yıldızı takabilme adına çok önemli bir sezon ve inşallah da dördüncü yıldızı formamızın göğsüne takacağız" değerlendirmesinde bulundu.

 

'Kuyt'un kazanmasını isterdim'

 

Volkan, Almanya'nın şampiyonluğuyla sona eren 2014 FIFA Dünya Kupası için de şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası'nı fazla izlemedim. Biraz futboldan uzak kalmak, futbolu özlemek istedim. Sadece yarı final ve final maçlarını izledim. Kuyt'ın kazanmasını çok isterdim Hollanda adına veya Portekiz'deki, Nijerya'daki arkadaşlarımızın bir şeyler yapmasını isterdim. Nasip Almanya'nınmış. Orada da Mesut Özil var. Ona tebriklerimizi iletiyoruz. Türk bayrağının o turnuvalarda dalgalanması gerekiyor. Bu sene olmadı ama gelecek turnuvalarda bu gerçekleşecektir."

 

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