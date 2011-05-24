-VOLKAN DEMİREL'DEN AYRILIK SİNYALİ İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'de, şampiyonlukta büyük pay sahibi oyuncularından milli kaleci Volkan Demirel, şampiyonluğu hak ederek kazandıklarını söyledi. Volkan, beklenen, özlenen şampiyonluğu kazandıklarını vurgulayarak, ''Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yöneticilerimize, hocalarımıza, futbolcu arkadaşlarıma, kulüp çalışanına, Fenerbahçe camiası için kalbi atan, bizim için ellerini açıp dua eden herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Şampiyonluk için çok büyük bir emek harcadıklarını vurgulayan milli kaleci, ''Çok büyük bir inatla bu yarışı sürdürdük. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum. Son haftaya kadar bizi takip ettiler. Hak eden taraf biz olduk. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun'' diye konuştu. -''İKİNCİ YARI TAKIM OLDUK''- Volkan Demirel, lige kötü bir başlangıç yaptıklarını, ilk yarıda tam takım olamadıklarını, ancak ikinci yarıda birlik beraberlik içinde takım olmayı başararak, şampiyonluğa ulaştıklarını anlattı. Devre arasındaki kamptan sonra herşeyin değiştiğini kaydeden Volkan, şunları söyledi: ''İlk devre takım olma yolunda çabalarımız vardı. Ama tam takım olamamıştık. Kupada Yeni Malatyaspor maçından sonra Antalya kampında konuşarak, birlik olarak takım haline geldik. Takım olmamızla beraber buralara kadar ulaştık. İkinci yarının ilk iki maçı olan Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor karşılaşmaları çok önemliydi. İyi başlarsak devamını getireceğimizi ve aradaki puan farkını kapatacağımızı biliyorduk. Maçları kazandıktan sonra güzel bir seri yakaladık ve şampiyonluğa ulaştık.'' Başarılı kaleci kariyerinde böyle bir seri yaşamadığını belirterek, ''18'de 17 galibiyet çok büyük bir başarı. Benim kariyerimde yok, hiçbir futbolcunun kariyerinde yoktur. Çok önemli bir başarı'' dedi. -''İLERLEYEN GÜNLERDE BAZI GELİŞMELER OLABİLİR''- Volkan Demirel, geleceğiyle ilgili ilerleyen günlerde bazı gelişmelerin olabileceğini söyledi. Şu anda transferi konuşmak istemediğini vurgulayan Volkan, ''İlerleyen günlerde bazı gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu hem Fenerbahçe'nin menfaatleri, hem de benim menfaatlerim doğrultusunda olması gerekiyor. Şu an için net bir şey yok. Net bir şey olunca söyleyeceğim'' diye konuştu.