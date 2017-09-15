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Spor

Volkan Demirel'den 6. dalya hazırlığı

Tecrübeli kaleci, kariyeri boyunca 599 maça çıktı

15 Eylül 2017 15:02

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, takımının Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşma öncesi 6. kez 'dalya' demeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki eski milli kaleci, Akdeniz ekibi karşısında forma şansı bulması halinde profesyonel kariyerinin 600'üncü karşılaşmasına çıkacak.

 

Volkan, Fenerbahçe'nin 17 Eylül Pazar günü Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçta görev alması durumunda 6. kez dalya diyecek.

İlk profesyonel maçına o zamanki adıyla 2. Lig şimdiki ismiyle TFF 1. Lig'de 24 Eylül 2000'de Kartalspor formasıyla Sarıyer karşısında çıkan Volkan, aradan geçen 17 yılda tam 599 kez sahada yer aldı.

Volkan Demirel, Süper Lig'de 363, Avrupa kupalarında 86, 1. Lig'de 51, Türkiye Kupası'nda 33, TFF Süper Kupa'da 3 ve A Milli Takım'da 63 olmak üzere toplam 599 kez kaleyi korudu.

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