Volkan Demirel: Young Boys'u rahat geçeriz

T24 - Aykut Kocaman'ın yakın zamanda futbolu bırakmış olmasının önemli olduğunu belirten Volkan Demirel, "Futbolcuyu tanıyor, ne istediğini ve ne düşündüğünü biliyor" dedi. Şampiyonlar Ligi 3. ön elem turlarında rakiplerli Young Boys'u geçebilecek güçte bir takım olduklarını belirten Volkan, kendileri için rakibin kim olduğundan öte kendilerinin nasıl futbol oynadığını önemli olduğunu söyledi.



Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştikleri İsviçre temsilcisi Young Boys'un rahat geçebilecekleri bir takım olduğunu söyledi.



FBTV'de yayınlanan ''Türk Telekom Kamp Günlüğü'' programına katılan tecrübeli kaleci, kazanmanın ve turu geçmenin maç günündeki şartlara bağlı olduğunu belirterek, ''O gün sahaya hangi takım hazır çıkarsa, maçın galibi o takım olabiliyor'' dedi. Young Boys karşısında nasıl oynayacakları ve mücadele edeceklerinin de önemli olduğunu belirten sarı-lacivertli takımın kalecisi, şunları kaydetti:





'Bizim için rakibin kim olduğu değil bizim nasıl oynadığımız önemli'





''Bizim için önemli olan rakibin kim olduğu değil, bizim nasıl oynadığımız ve neler yaptığımızdır. Yapmak istediklerimizi sahaya yansıtırsak Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Geçen sezon yaptıklarımızı, eksiklerimizi, hatalarımızı görüp, bu sezon buna göre oynarsak, nerede yanlış yaptığımızı bilirsek, hatalarımızı düzeltir ve geçen sezondan daha iyi şekilde sezonu kapatırız. Hedef yine şampiyonluk.''





'Aykut hoca içimizden biri'





Teknik direktör Aykut Kocaman ile çalışmanın kendileri için bir şans olduğunu vurgulayan Volkan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Aykut hoca içimizden gelen biri. Futbolu çok yakın zamanda bırakmış, futbolcunun bakışından, hareketinden ne demek istediğini anlıyor. Futbolcuyu tanıyor, ne istediğini ve ne düşündüğünü biliyor. Biz de bunu biliyoruz. Biz ne yapsak hoca nasıl anlar bunu biliyoruz. Aykut hocanın teknik direktörümüz olması benim adıma sevindirici bir şey oldu. Son sezon zaten bizim içimizdeydi ve onu çok yakından tanıma fırsatım oldu. Bize çok yardımcı olacağını, her şeyi takımımız ve bizim iyiliğimiz için yapacağını biliyoruz.''





Volkan'dan taraftarlara: Bizim size ihtiyacımız var





Kulüplerin yaptığı transferlere göre zorlu bir ligin kendilerini beklediğini vurgulayan sarı-lacivertli kaleci, ''Konuşmak için çok erken. Birçok kulüp yıldız futbolcular getiriyor. Ancak yapılan transferlerden öte, o ismin sezon içinde takıma ne kadar yarar sağladığı önemli'' ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Volkan Demirel, ''Bizim yanımızdan eksik olmayın ve bizi hep destekleyin. Bizim size ihtiyacımız var. Fenerbahçe'yi en iyi yerlere taşımak için uğraşalım'' mesajını verdi.





