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Spor

Volkan Demirel şaşkın!..

14 Nisan 2009 19:31

Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesini hayretle karşıladığını söyledi.

Volkan Demirel, "Yayıncı kuruluş görüntüleriyle sabit, sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunurken, hiçbir olayın ve hiçbir tahriğin içinde yer almadığını, PFDK'ya sevk edilmesine de bir anlam veremediğini söyledi.

Kararı duyduğunda şaşkınlık yaşadığını dile getiren Volkan Demirel, "Şu anda gerçekten hayretler içindeyim. Neden ceza kuruluna sevk edildiğimi de tam olarak anlayabilmiş değilim. Ben pazar günkü maçta hiçbir olayın içinde olmadım, bir kışkırtıcı harekette de bulunmadım. Bu nedenle şaşkınım" dedi.

Basında yer alan ve altında Galatasaray seyircisine edep yerlerini işaret ettiği şeklinde yorumlar yazılan görüntülere değinen Volkan Demirel, şunları kaydetti:

"Sanırım ceza kuruluna sevk edilmeme sebep olan da bu görüntüler, ancak ben hiçbir zaman rakip takım seyircisini tahrik etmedim. Böyle bir düşünce içinde hiçbir zaman olmadım. Kasığımdan sakatlandığımı ve aylardır o bölgeden ağrı çektiğimi herkes biliyor. Tüm o olaylar yaşanırken benim bu şekilde bir tahrik yaptığım nasıl düşünülebilir? Eğer bu görüntüler nedeniyle ceza kuruluna sevk edildiysem, bu hem bana, hem de takımıma büyük bir haksızlık. Ben, milli maçlara da kasık ağrısıyla çıktım. Bunu milli takım doktorları da biliyor. Elimde MR'larım var. Hala o bölgeden aynı acıları yaşıyorum."

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