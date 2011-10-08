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Spor

Volkan Demirel Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da Volkan Demirel baldırındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

08 Ekim 2011 03:00

T24 - 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki son maçında 11 Ekim Salı günü Azerbaycan'la karşılaşacak A Milli Takım'da Volkan Demirel baldırındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.


'Şikeci Volkan, bu maçı da sattın'


A Milli Takım'ın dün Almanya ile oynadığı müsabaka sonrası sol alt baldırında gerilme ve ağrı hisseden Volkan'ın bugün ayrıntılı muayenesi ve ileri radyolojik tetkikleri yapıldı. Tetkikler neticesinde, sporcunun sol alt baldır kas grubundan bir tanesinde 1. derece zorlanma tespit edildi.


Volkan'ın sakatlığının Azerbaycan maçına kadar olan sürede tam olarak iyileşemeyeceği göz önüne alınarak, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararıyla oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.


Volkan'ın yerine aday kadroya Fenerbahçeli Mert Günok davet edildi. Kadroda Standart Liege'den Sinan Bolat da bulunurken, Trabzonspor'dan Tolga Zengin daha önce çıkarılıp yerine Hakan Arıkan alınmıştı.


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