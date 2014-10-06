Volkan Demirel Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig’de Torku Konya maçından sonra belindeki ağrılar yüzünden MR’ı çekilen A Milli Takım kalecisi Volkan Demirel, Fenerbahçe doktoru ile Milli Takım doktorunun kontrolleri sonucu aday kadrodan çıkarıldı. Demirel’in şimdilik 2016 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Çek Cumhuriyeti ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Belindeki ağrılar sebebiyle Fenerbahçe'mizin ligin 4. haftasında oynadığı Akhisar Belediyespor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayan ve ligin 5. haftasında yapılan Torku Konya maçında forma giyen Volkan Demirel'in bu karşılaşmanın 2. yarısında belindeki ağrıları şiddetlenince maçın ardından MR'ı çekilmişti. Fenerbahçe takım doktoru Burak Kunduracıoğlu kontrolünde yapılan MR sonucuna göre belinde ikinci seviyede fıtıklaşma ve birinci seviyede sinire baskı tespit edilmişti. Belindeki ciddi bulgulara rağmen bugün milli takım kampına katılan Volkan Demirel için Fenerbahçe takım doktoru Doç. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve milli takım doktoru Sarper Çetinkaya'nın ortak kararlarıyla akşam saatlerinde anestezi altında, 14 farklı bölgeye ozon injeksiyonu (Ozononükleoliz) uygulandı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Volkan Demirel'in Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le yaptığı görüşmeye istinaden, milli futbolcumuz Volkan Demirel sağlık sebeplerinden dolayı aday kadrodan çıkarıldı."