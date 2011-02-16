-VOLKAN DEMİREL MAHKEMEDE İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Fenerbahçe ve Milli Takımın kalecisi Volkan Demirel'in de aralarında bulunduğu 23 kişi ve 8 şirketin hesaplarından zimmetine para geçirdiği iddia edilen biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Caner Balta ile tutuksuz sanıklar Ahmet Memişoğlu, Burak Üzüm, Tayfun Kasarcı katıldı. Diğer tutuksuz sanık Yener Balta'nın gelmediği duruşmada, müdahiller Volkan Demirel ve Halil Benice Gümrükçüoğlu da hazır bulundu. Duruşmada müdahil Volkan Demirel, olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığında detaylı olarak ifade verdiğini, orada anlattıklarının tamamen doğru olduğunu dile getirerek, profesyonel futbolcu olduğu için kendi özel işlerine yeteri kadar zaman ayıramadığını kaydetti. Sanık Caner Balta'nın müdürü olduğu şubede hesabının bulunduğunu, Balta ile ailece tanıştıklarını ve iyi bir arkadaşlıklarının olduğunu belirten Demirel, güvendiği için bankaya gidemediği zamanlarda telefonla talimat verdiğini ifade etti. Demirel, şunları söyledi: ''Telefonla talimat verdiğim işleri sonra gelip, bankada yazılı olarak imzalıyordum. Bu nedenle imzamı taşıyan belgelere ve işlemlere herhangi bir itirazım yoktur. Ancak bu şekilde ilişki devam ederken, banka müdürlüğünde değişiklik oldu. Beni tekrar çağırdılar. Bir takım işlemler gösterdiler. O işlemlerle ilgili benim bilgim ve onayım yoktur. Hatta benim hesabımdan bilgim olmadan, başka kişilere para transfer edilmiş ve başka kişilerin hesaplarından da benim hesabıma para gelmiş. Benim bu işlerler hakkında hiç bir bilgim ve onayım yoktur. Hesabımda parasal olarak bir eksik yoktur. Ancak benim rızam olamadan yapılmış işlemler vardır. Bu yüzden sanıktan şikayetçiğim.'' Sanık Tayfun Kasarcı'nın teyzesinin oğlu olduğunu söyleyen Demirel, sanık Ahmet Memişoğlu ile birlikte iş yeri çalıştırıp ayrıldıklarını, sanık Burak Üzüm'ün de arkadaşı olduğunu, kendi hesaplarından Tayfun Kasarcı hesabına para transfer edilmiş ise kendi onayıyla yapıldığını belirtti. Müdahil Halil Benice Gümrükçüoğlu da hesaplardan dövize geçilmesi hususunda verdiği yazılı olan talimatların yerine getirilmediğini kaydederek, ''Bu talimatlar yerine getirilip döviz alınsaydı, çok daha fazla kar edecektik. Esas zarar bu noktadadır. Bu sebeple şikayetçiğim'' şeklinde konuştu. Adlarına çıkan çağrı kağıtları dönen mağdurların zorla getirtilerek ifadelerinin alınmasına, sanık Caner Balta'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi. -İDDİANAMEDEN- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe ve Milli Takımın kalecisi Volkan Demirel'in de aralarında bulunduğu 23 kişi ve 8 şirketin hesaplarından zimmetine para geçirdiği iddia edilen Caner Balta hakkında ''zincirleme şekilde nitelikli zimmet'' suçlarından 15 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, diğer şüpheliler Yener Balta, Ahmet Memişoğlu, Tayfun Kasarcı ve Burak Üzüm hakkında ise bu suça katılmaktan 7 ile 10'ar yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.