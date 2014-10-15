Yalçın Ayhan: Volkan Demirel beni iki kez tehdit etti

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın devre arasında Fenerbahçe Kalecisi Volkan Demirel’in, eski Kasımpaşalı futbolcusu Yalçın Ayhan’ı tehdit ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Habertürk'ün haberine göre; Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Volkan Demirel ile müşteki Yalçın Ayhan katıldı. Demirel, "Maç esnasında Ayhan Yalçın aileme ve özellikle anneme küfür etti. Semih Şentürk’te duydu" dedi.

Volkan Demirel şöyle konuştu:

'Küfürü yüzüme soyle buluşalım'

“Küfür edip etmediğini sordum. Ettiyse yüzüme etmesini söyledim. O da bana sen herkesi evden aldırıyormuşsun sen kabadayımısın dedi. Otobüse binerken tekrar karşılaştık bunun kamera görüntüleri de vardı. Görüntülerde üzerime yürüdüğü sabittir. Çevremizdeki insanlar bizi tuttu ayrıldık. Maç sonrası kendisini aradım. Küfürü yüzüme söyle buluşalım dedim. Telefonda maçta penaltı yaptırdığı için üzüldüğünü ağzından ne çıktığını bilmediğini söyledi. Benden özür diledi” dedi.

Yalçın Ayhan: Volkan beni iki kez tehdit etti

Bu sezon Başakşehirspor'da oynayan Yalçın Ayhan, "Volkan beni iki kez üst üste tehdit etti ve küfürler savurdu. Maç sonunda yolumu kesti, koluma girerek kenara çekti ve sinkaflı bir kelime kullandı. Beni evimden aldıracağını söyledi. Otobüse yaklaşırken tekrar yanıma geldi. Yine küfür etti yine seni evinden aldıracağım. Tehditlerine telefonda da devam etti. Ben ona maç esnasında kesinlikle küfür etmedim. Semih Şentürk’ten duydukları doğru değildir. Demirel benim üzerimde korku yaratmıştır" ded.

Şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme maçın kaydının istenmesi ve Semih Şentürk’ün zorla duruşmaya getirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

