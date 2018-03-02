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Spor

Volkan Demirel kırmızı kart gördü

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) -  Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı

02 Mart 2018 01:18

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - 

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında hakeme itiraz eden Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 76\'ncı dakikasında Volkan Demirel, Babel\'in şutu sonrasında hakeme itirazda bulundu. Bir süre itirazlarını sürdüren tecrübeli kaleci, saha içerisindeki yavaş hareketlerini sürdürdü ve hakem Fırat Aydınus tarafından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aatif\'ı oyundan alarak kaleyi Kameni\'ye emanet etti. 

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