Volkan Demirel kariyerinin 600'üncü maçına çıktı

ANKARA / DHA

Fenerbahçe\'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, 6 maç aradan sonra Osmanlıspor karşısında ilk 11\'de yer alarak kariyerinin 600\'üncü karşılaşmasına çıktı.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Sarı-lacivertli kaptan, kaleyi Carlos Kameni\'ye kaptırarak 6 maçtır yedek kulübesinde oturuyordu.

6 haftadır kariyerinin 600\'üncü maçını çıkmayı bekleyen Volkan, bugün Osmanlıspor karşısında ilk 11\'de yer aldı. Tecrübeli file bekçisi böylece kariyerindeki 600\'üncü maçına çıkmış oldu.

Volkan Demirel, kariyerindeki 600 maçın 571\'ini Fenerbahçe, 29\'unu ise Kartalspor formasıyla oynadı.