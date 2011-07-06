-VOLKAN DEMİREL KAMPA KATILDI DÜZCE (A.A) - 06.07.2011 - Düzce'de kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde, antrenörler Fahrudin Ömeroviç ve İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, futbolcular fitness salonunda kuvvet çalışmasının ardından gruplar halinde salonun önünde çim alanda istasyonlarda çabukluk ve sürat çalışması yaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman ise çalışmayı tesislerden izledi. Kampa bugün katılan milli kaleci Volkan Demirel, takımdan ayrı sahada koştu. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Caner Erkin ve pasaport işlemlerini tamamlayan genç oyuncu Recep Niyaz da kampa katılarak, takımla birlikte çalıştı. Henüz kampa katılmayan milli oyunculardan Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Mamadou Niang, Semih Şentürk ve Mehmet Topuz ile Copa Amerika'da mücadele eden Uruguay Milli Takımı'nda yer alan Diego Lugano ve Brezilya Milli Takımı kadrosunda bulunan Andre Santos antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. -TESİSİN ETRAFINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR- Futbol takımının kamp yaptığı kulübün Topuk Yaylası'nda yaptırdığı yeni tesisin etrafında çevre düzenlemeleri ve yol çalışmalarına devam ediliyor. Tesisin yanında inşaatı devam eden çok amaçlı spor salonunun da 15-20 gün içerisinde tamamlanacağı bildirildi. -FUTBOLCULAR TESİSİ BEĞENDİ- Fenerbahçe Kulübü'nün Topuk Yaylası'nda yaptırdığı yeni tesis, futbolcular ve teknik heyetten de tam not aldı. Tesise dün giriş yapan futbolcuların, tesisi ve çevreyi çok beğendiği bildirildi.