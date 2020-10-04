Volkan Demirel: Kadro dışı bırakıldığımda ağladım, duygusalım; dışarıdan dağ gibi dururuz ama içim yumuşaktır

Fenerbahçe'de geçen sezon kadro dışı bırakılan ve yoluna Fenerbahçe teknik ekibinde devam eden Volkan Demirel, NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' programına özel açıklamalarda bulundu.

'Kahramanının Buffon ve babası olduğunu' söyleyen Volkan Demirel, "En son ne zaman ağladın?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Kadro dışı kaldığımda ağladım. Sert görünüyorum ama aslında çok duygusalımdır. Sen bir şey anlat gözlerim dolar. İnce bir insanımdır kırılırım. Kadro dışı kaldıktan sonraki zamanda arıyorlar, soruyorlar. Neden böyle bir şey yaşadığımı bilmediğim için kendi kendime sordum hep 'neden?' diye. O konuyla ilgili gece Zeynep'e bir mesaj geldi, okuyunca o ağladı. Onun ağladığını görünce ben de ağladım. Eşim benim yüzümden niye ağlasın ki?"