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Spor

Volkan Demirel: Kadro dışı bırakıldığımda ağladım, duygusalım; dışarıdan dağ gibi dururuz ama içim yumuşaktır

04 Ekim 2020 20:38

Geçen sezon Fenerbahçe'de olaylı bir şekilde kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' programına açıklamalarda bulundu. Demirel, "En son kadro dışı kaldığımda ağladım. Sert görünüyorum ama aslında çok duygusalımdır. Sen bir şey anlat gözlerim dolar. İnce bir insanımdır kırılırım" dedi.

Fenerbahçe'de geçen sezon kadro dışı bırakılan ve yoluna Fenerbahçe teknik ekibinde devam eden Volkan Demirel, NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' programına özel açıklamalarda bulundu.

'Kahramanının Buffon ve babası olduğunu' söyleyen Volkan Demirel, "En son ne zaman ağladın?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Kadro dışı kaldığımda ağladım. Sert görünüyorum ama aslında çok duygusalımdır. Sen bir şey anlat gözlerim dolar. İnce bir insanımdır kırılırım. Kadro dışı kaldıktan sonraki zamanda arıyorlar, soruyorlar. Neden böyle bir şey yaşadığımı bilmediğim için kendi kendime sordum hep 'neden?' diye. O konuyla ilgili gece Zeynep'e bir mesaj geldi, okuyunca o ağladı. Onun ağladığını görünce ben de ağladım. Eşim benim yüzümden niye ağlasın ki?" 

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