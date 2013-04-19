Volkan Demirel, jübilesini Fenerbahçe'de yapacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul’daki Lazio maçı öncesi görüştüğü kaleci Volkan Demirel'le her konuda anlaştı. Sezon sonu sözleşmeye imza atacak Demirel, jübilesini de aşığı olduğu sarı-lacivertli forma altında yapacak.

Engin İpekoğlu ve Rüştü Reçber’den devraldığı F.Bahçe kalesini hep 1 numara olarak yıllardır başarıyla koruyan Volkan Demirel’de işlem tamam.

Sarı-lacivertli yönetim, sezonun henüz başında Alex de Souza’nın takımdan ayrılmasıyla birlikte kaptanlık pazubandını koluna geçiren milli file bekçisiyle 3 yıl daha anlaşmaya vardı.

Ali Can'ın Vatan gazetesindeki haberine göre, Başkan Aziz Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi’nde İstanbul’da oynanan Lazio maçı öncesi Volkan’la bir araya geldi. Bu kritik zirvede adeta bir baba oğul gibi konuşan ikili, çok kısa süren görüşmede her konuda el sıkıştı. Taraflar 3 kulvarda da yollarına dolu dizgin devam eden takımın konsantrasyonunu bozmamak adına resmi imza törenini sezon sonunda yapma kararı aldı.



3 yıldız beklemede



Bu sıcak gelişmeyle birlikte 31 yaşındaki tecrübeli kalecinin jübilesini aşığı olduğu sarı-lacivertli forma altında yapması da kesinleşti.

Her fırsatta, F.Bahçe’yi çok sevdiğini ve her türlü fedakârlığa hazır olduğunu belirten Demirel’in 3 yıllık kontrat karşılığında ne ücret alacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Volkan'ın yanı sıra sarı-lacivertli kulüpte sezon sonunda 3 yıldızın daha sözleşmesi sona eriyor. Bu isimler M.Topuz, Selçuk ve Semih. Bu konuda son kararı verecek olan isim ise Aykut Kocaman. Söz konusu 3 isim için henüz yönetime rapor vermeyen başarılı çalıştırıcı, ligler sona erene kadar bekleyecek. Kritik periyotta yedek oturttuğu bu futbolcuların performansını yakından takip edecek olan Kocaman, gelişmelere göre öğrencilerinin kaderini çizecek.