Volkan Demirel hangi kulüple anlaştı?

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Francesco Farioli'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın 24 saat içerisinde yapılması bekleniyor.



VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Franscesco Farioli ayrılığının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fatih Karagümrük yönetimi, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.

Kulübün bu gelişmeyi 24 saat içerisinde resmen duyurması bekleniyor.

Volkan Demirel, sezon başında başladığı yayıncı kuruluştaki yorumculuk görevinden de ayrılacak.