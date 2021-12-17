T24 LogoT24 Logo
Spor

Volkan Demirel hangi kulüple anlaştı?

Volkan Demirel, sezon başında başladığı yayıncı kuruluştaki yorumculuk görevinden de ayrılacak

17 Aralık 2021 08:14

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Francesco Farioli'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın 24 saat içerisinde yapılması bekleniyor.

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Franscesco Farioli ayrılığının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fatih Karagümrük yönetimi, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.

Kulübün bu gelişmeyi 24 saat içerisinde resmen duyurması bekleniyor.

Volkan Demirel, sezon başında başladığı yayıncı kuruluştaki yorumculuk görevinden de ayrılacak.

volkan demirelkaragümrükteknik direktörFrancesco Farioli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24