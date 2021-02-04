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Spor

Volkan Demirel: Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacak; dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız

"Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak"

04 Şubat 2021 22:10

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un yardımcılığını yapan Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demirel, "Fenerbahçe taraftarı rahat olsun. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacak. Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak" dedi.

Volkan DemirelFenerbahçeFenerbahçe GalatasarayGalatasaraySüper Lig
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