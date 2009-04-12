Volkan Demirel: Futbola yakışmıyor

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray ile yaptıkları derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı futbolcuları suçladı.



Volkan, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Ali Sami Yen Stadı'nda ne zaman oynasak, çok ilginç bir şekilde eksik kalıyoruz" diyerek, yaşanan olaylarla ilgili şunları kaydetti:



"Dışarda bizlere ağabey diyen bazı oyuncular maçta inanılmayacak şeyler yapıyorlar. Güzel şeyler değil bunlar. Futbola yakışmıyor. Saha içinde bu kadar kötü davranışlar sergileyenler dışarda gelip bize ağabey diye sarılan arkadaşlar. Onlar Kadıköy'e geldiğinde biz hangisine küfür ediyoruz. Söylesinler lütfen. Bunlar hep Ali Sami Yen'de oluyor. Bu, taraftara oynamaktır. Biz Ali Sami Yen'e ne zaman gelsek ne annemiz kalıyor, ne soyumuz ne sopumuz. Yani taraftara mı kendini beğendireceksin. Dışarda ağabey diyenler neden maçta böyle yapıyor, anlamıyorum."



Volkan Demirel, karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede ise iki takımın da kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade ederek, "İlk yarıda takımlar temkinli oynadı. İkinci yarıda iki takım da açık oynadı. Kazanmamız gereken bir maçtı, ama olmadı. 1 puan aldık. Bu bize ağır bir yara verdi. Çok az maçımız kaldı. Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız sürdüğü sürece biz kovalayacağız" diye konuştu.

