Volkan Demirel: Feyenoord bizi dağıtır

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Gaziantepspor maçında kaçan gollerle ilgili olarak takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Osmanlıspor ve Feyenoord maçlarını hatırlatan Demirel "O maçlarda da bu kadar pozisyona girip atamazsanız, rakip bizi dağıtır. Söylemedi demeyin ve biraz ciddi olun" ifadesini kullandı.

Posta'da yer alan habere göre, tecrübeli file bekçisinden takıma şu uyarı geldi:

“Bakın pozisyonlara giriyorsunuz ve gol atamıyorsunuz. Bu pozisyonları sonra çok ararız. Sizi buradan uyarıyorum. Önümüzde Feyenoord ve Osmanlıspor karşılaşmaları var. O maçlarda da bu kadar pozisyona girip atamazsanız, rakip bizi dağıtır. Söylemedi demeyin ve biraz ciddi olun.”



Volkan'ın bu çıkışını destekleyen Hasan Ali de “Beyler şu pozisyonları gole çevirin, atamadığınız her pozisyon rakibi cesaretlendiriyor” ifadelerini kullandı.