Volkan Demirel: Ersun Yanal, Aykut Kocaman'ın sistemi sayesinde başarılı oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Volkan Demirel, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesini büyük bir avantaj olarak değerlendiren Demirel, 52 yaşındaki teknik direktör hakkında "Aykut hoca gittikten sonra gelen hocalar, Aykut hocanın oturtmuş olduğu bir sistemden ötürü başarılı oldu. Bunu belki herkes söyleyemez ama ben söyleyebilirim. Ersun hoca zamanından bahsediyorum..." yorumunda bulundu.

Gelecek sezon için gündeme gelen yedek kaleci olması ihtimalini de değerlendiren Demirel, durumla ilgili "Ben oynamışım ya da oynamamışım önemli değil. Yeter ki Fenerbahçe başarılı olsun" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi’nde bulunan Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

“Hayırlı bir sezon olmasını diliyorum”

“Hem sizler adına hem takımımız adına hem de tüm liglerde mücadele eden futbolcu arkadaşlarım adına hayırlı bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah herkesin istediği gibi sakatlık olmadan kazasız, belasız bir sezon geçiririz; kimseyi kırmadan, kimseyi incitmeden. Böyle bir sezon ümit ediyorum”

"Kamp ortamında her şey güzel gidiyor"

“Burası bildiğimiz yer. Her şey dört dörtlük. Bize tahsis edilmiş, çalışanlarıyla, hizmetleriyle, yemekleriyle sahadaki çimin güzelliğiyle bizi bekleyen bir yerdi burası. Her sezon başı geldiğimiz yer. Buranın bizim için başlangıçları güzel olmuştur. Çok güzel anılarımız da olmuştur. Şu an için kamp ortamında her şey güzel gidiyor. İnşallah da bu güzel gidişatı sezonun başlamasıyla devam ettireceğiz. Hedefler bu doğrultuda”

“Bana forma şansı verildiği takdirde her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum”

”Futbol takımı için sezon başı belli planlamalar yapılıyor. Bu planlar içinde de oynayabilecek kapasitede 3-4 tane kaleci olması gerekiyor. Bu şartlar doğrultusunda da kaleci transferi gayet normal. Geçen dönemlerde de Fabiano gelmişti. Onunla da çok iyi çalışmalarımız, çok iyi arkadaşlığımız olmuştu. Şimdi gelecek arkadaşla da rekabete gireceğiz. O da sahaya çıkacak ben de çıkacağım. Hangimiz daha iyiysek formayı o giyecektir. Burada Fenerbahçe’nin başarısı için beraberiz. Yoksa benim zorlanmam veya başkasının zorlanması önemli değil. Benim için önemli olan Fenerbahçe kalesi bana verildiği takdirde layıkıyla değerlendirmektir. Gelecek arkadaş da bunu benimseyip ona göre hareket edecektir. Bana forma şansı verildiği takdirde her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hatalarımız olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Her insan hata yapar. Ben uzun vadede bakıldığı zaman Fenerbahçe kalesini layıkıyla korumuş bir kaleci olarak kendimi yorumlayabilirim. Beğenmeyenler, istemeyenler de olabilir. Ben de bazı şeyleri istemiyorum ama hayat devam ediyor. O yüzden fazla da söylenecek bir şey yok. Gelen arkadaşa başarılar dileyip güzel çalışma ortamıyla beraber hangimiz iyiyse oynayacak artık…”

“Yeter ki Fenerbahçe başarılı olsun”

“Herkesin kafasında bir soru işareti var Volkan mı oynar, gelecek olan mı oynar? Gelecek olanın kim olduğu önemli değil. Buraya gelip Fenerbahçe için mücadele edecek herkes için benim kapım veya Fenerbahçe takımının kapısı her zaman açıktır. Ben oynamışım ya da oynamamışım o da önemli değil. Yeter ki Fenerbahçe başarılı olsun”

"Aykut Kocaman'ın gelmesi

bizim için büyük bir avantaj"

“Aykut hoca çok değer verdiğim, çok saygı gösterdiğim ve çok sevdiğim bir hoca. Onunla beraber burada da çalışma fırsatı bulduk. Kendisini çok iyi tanıyorum hem saha içinde hem de saha dışında, hem Fenerbahçe içinde hem Fenerbahçe dışında. Onun gelmesi bizim için büyük bir avantaj. Bizim en zor dönemlerimizde de iyi dönemlerimizde de bakıldığında yaşanan malum süreçteki şampiyonluk, Avrupa Kupası’nda oynanan yarı final, 3 Temmuz… Her şeyin içinde Aykut hoca vardı. Hatta Aykut hoca gittikten sonra gelen hocalar, Aykut hocanın oturtmuş olduğu bir sistemden ötürü başarılı oldu. Bunu belki herkes söyleyemez ama ben söyleyebilirim. Ersun hoca zamanından bahsediyorum. Daha sonra İsmail hocanın zamanında da Aykut hocanın kalıntıları vardı. Yani Aykut hocanın kurduğu bir sistem vardı. Tabii Aykut hoca kalsa bu sistem nereye kadar devam edebilirdi, Fenerbahçe’nn şu anki durumu ne olurdu tespit etmek zor. Onun dönüşü Fenerbahçe camiası için çok büyük bir avantajdır. Bu avantajı biz sporcular çok iyi bir şekilde kullanarak hem yaşadığımız başarıları tekrarlamak hem de bu başarıların üzerine daha büyüklerini elde etmek istiyoruz. Her şeyin başında samimiyet gelir. Ben o samimiyeti Aykut hoca da yeterince görüyorum, biliyorum. Takım arkadaşlarımda görmeye başladılar. Onlar da yeterince tanıyıp neyin ne olduğunu anladıktan sonra inandığımız, güvendiğimiz hocamızla daha iyi yerlere geleceğiz”

“İnandığım insana destek veririm”

“Çünkü çok genç. Bazı şeyleri tespit edemiyor, bazı şeyleri anlayamıyor, bazı şeyleri doğru yapmaya çalışırken yanlış yapıyor. Çünkü insanları kaybetmek yada yerin dibine sokmak çok kolay. Dün burada bir iki laf duyuyorum seyircilerden, sadece Ozan’la alakalı değil, kendim ve başka futbolcu arkadaşlarla da alakalı. Bunlar çok yanlış çünkü onlar genç arkadaşlar. Bakıldığı zaman geçen sene Ozan çok az oynadı ama Benfica gibi bir takım istedi. Hem de çok ciddi rakamlara. ‘3-4 maç oynadın buralara geldin, bir devre top oynasan nerelere gideceğin belli, olmaz’ dedim. Bakıldığı zaman Avrupa’da ne transferler dönüyor. Ben Ozan’a inanıyorum. Kafasını sahaya verdiği zaman çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Biz değerlerimizin kıymetini bilmiyoruz ve en ufak bir hatada yerin dibine itiyoruz. Ben bunu yapan biri değilim. İnandığım insana destek veririm. Biz de zamanında yanlışlar yaptık, hatalar yaptık ama bakıldığı zaman 15 senedir bu kulübe hizmet veriyorum. Onlara biraz zaman verirsek onlar da bence hem Fenerbahçe’ye hem de Türk futboluna uzun zaman hizmet verecektir”

“Güvendiğim ve samimiyetini bildiğim insanlarla çalışmayı tercih ederim”

“Her hocanın belli bir çalışma düzeni, belli bir sistemi var. Tabii her sene değiştiği zaman futbolcu da kendini değişiklikten değişikliğe çevirmek için veya hocaya ayak uydurmak için belli bir zaman zarfı geçiyor. O yüzden isteriz ki bir hocamız olsun uzun zaman birlikte devam edelim ama Türkiye şartlarında bu süre fazla uzun süre kalamıyor. Ben her zaman inandığım, güvendiğim ve samimiyetini bildiğim insanlarla çalışmayı tercih ederim”