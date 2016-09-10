Volkan Demirel: Emre Belözoğlu adam gibi adamdır, ne zaman başım sıkışsa ona koşarım

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, "Futbolcu olmasaydın ne olurdun Volkan abi?" sorusunu "Turizmcilik yapardım. Baba mesleği, otogarda turizm işiyle uğraşırdım" diye yanıtladı. Demirel, "Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin adam gibi adamdır" dedi.

FBTV'nin 'HD' yayına geçmesi nedeniyle düzenlenen özel yayına sarı lacivertli futbol takımının kaptanı Volkan Demirel de katıldı. Canlı yayında Fatih Demirkol'un sorularını yanıtlayan Demirel, "Her zaman Fenerbahçeli oldum. Fenerbahçe'siz bir hayat düşünemiyorum. Su ve ekmek gibidir benim için Fenerbahçe. Volkan olma sebebim Fenerbahçe'dir. Volkan'ın bitme sebebinin de Fenerbahçe olmasını isterim. Ne zaman beni kovarlar; ne zaman 'Biz seni istemiyoruz' derlerse o zaman yolumuza devam ederiz" dedi.

"Otogarda turizmcilik yapardım"



Programda Volkan Demirel'e, Fenerbahçeli diğer futbolcuların soruları da yöneltildi. Senegalli yıldız Moussa Sow'un, "Futbolcu olmasaydın ne olurdun Volkan abi?" sorusu üzerine Volkan, "Turizmcilik yapardım. Baba mesleği, otogarda turizm işiyle uğraşırdım" dedi.

Programın iki de sürpriz telefon konuğu vardı. Her ikisi de Medipol Başakşehir'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Emre Belözoğlu ile Bekir İrtegün telefonla canlı yayına bağlanarak Volkan Demirel ile sohbet etti.



Emre Belözoğlu: Ekmek parası, tesise gidiyorum



Belözoğlu'nun, "Arabadayım şu an. Volkan'ı çok seviyorum" sözleri üzerine Demirel, "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Belözoğlu da, "Ekmek parası, tesise gidiyorum" karşılığını verdi.

Volkan Demirel daha sonra Emre Belözoğlu ile görüşemediklerinden yakınarak, "Emre yemek ısmarlayacaktı. 6 ay oldu hala ısmarlayacak!" esprisini yaptı.

Volkan, Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Selçuk Şahin ve Egemen Korkmaz ile çok iyi dost olduklarını ve ailece görüştüklerini belirterek, "Üçü de adam gibi adamdır. Ne zaman başım sıkışsa ilk onlara koşarım" dedi.