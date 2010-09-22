-VOLKAN DEMİREL DÜNYAEVİNE GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi Volkan Demirel evlendi. Sarı-lacivertli futbolcu, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün töreninde, Zeynep Kübra Sever ile yaşamını birleştirdi. Düğünde Volkan-Zeynep çiftinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım damadın, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç da gelinin şahitliğini yaptı. Volkan'ı mutlu gününde Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, takım arkadaşları, teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcıları ile kulüp çalışanları da yalnız bırakmadı. Sporun yanı sıra siyaset ve sanat camiasından ünlü isimlerin de bulunduğu 650 davetlinin katıldığı düğün töreninde, Galatasaraylı futbolcu Arda, Beşiktaş kalecisi Rüştü gibi Volkan'ın diğer takımlardaki çok sayıda futbolcu arkadaşı da yer aldı. Çiftin balayı programını, Spor Toto Süper Lig'in devre arasında gerçekleştireceği bildirildi.