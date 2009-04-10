T24 LogoT24 Logo
Spor

Volkan Demirel, derbilerde geçit vermiyor

10 Nisan 2009 03:00



Turkcell Süper Lig'de 12 Nisan Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, kaleci Volkan Demirel'in derbi maçlarda ortaya koyduğu performans, takımına güven veriyor.

Milli file bekçisi, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2002-2003 sezonundan bu yana ligde forma giydiği 12 derbi maçta kalesinde sadece 9 gol gördü.

Fenerbahçe, Volkan'ın kaleyi koruduğu derbi mücadelelerinde rakipleri karşısında 10 kez kazanırken, 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolcular, Volkan'ın koruduğu Fenerbahçe kalesine gol attıkları maçlarda 1'in üzerine çıkamadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24