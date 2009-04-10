Volkan Demirel, derbilerde geçit vermiyor





Turkcell Süper Lig'de 12 Nisan Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, kaleci Volkan Demirel'in derbi maçlarda ortaya koyduğu performans, takımına güven veriyor.



Milli file bekçisi, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2002-2003 sezonundan bu yana ligde forma giydiği 12 derbi maçta kalesinde sadece 9 gol gördü.



Fenerbahçe, Volkan'ın kaleyi koruduğu derbi mücadelelerinde rakipleri karşısında 10 kez kazanırken, 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.



Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolcular, Volkan'ın koruduğu Fenerbahçe kalesine gol attıkları maçlarda 1'in üzerine çıkamadı.

