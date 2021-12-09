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Volkan Demirel'den Sedat Peker iddialarıyla ilgili 5 kuruşluk tazminat davası

Emrah Sarıtaş, Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

09 Aralık 2021 16:43

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel, kendisi hakkında 'Sedat Peker suç örgütüne yardım ediyor' iddiasında bulunan Emrah Sarıtaş’a 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

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