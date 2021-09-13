Volkan Demirel'den Rossi eleştirisi: Pelkas'ın bir model düşüğü

Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumlayan eski futbolcu Volkan Demirel yeni transferlerin performansını yorumladı ve "Berisha'nın biraz ayakları ağır gibi geldi, Rossi ise Pelkas'ın bir model düşüğü gibi. Pelkas olsaydı mesala Sivasspor karşısında çok daha farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 'nin Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Volkan Demirel, yayıncı kuruluş BeINSports'ta değerlendirmeler yaptı.

Demirel, "İlk 3 haftaya baktığımız zaman üçüncü bölgede Fenerbahçe'nin iyi olmadığını gördük, Sivasspor karşısında da benzer bir durum vardı. Fenerbahçe üç haftada Adana Demirspor'u 1-0 yendi, Antalya maçında Antalya kaçırıyor, dönüp gol yapıyorsun. Sıkışan oyunda Fenerbahçe çare atıyor ama çare bulamıyor. Burada adam eksilten, çare bulacak futbolcular gerekiyor. Fenerbahçe için 1-1'lik skor üzüntü verici, moral bozucu" dedi.

Rossi ile Pelkas'ı kıyasladı

Rossi transferini değerlendiren Demirel, "60. dakikada yapılan Özil ve Berisha değişiklikleri de konuşulabilir, bu iki oyuncu da skoru değiştirebilecek futbolcular. Fenerbahçe özellikle iç sahada çok baskın oynamak ve bunu rakibine hissetirmek zorunda. 90 dakikada tempo yapamazsınız ama oyuna ağırlık koymak zorundasınız. Berisha ve Rossi için yorum yapmak için çok erken. Berisha biraz ayakları ağır gibi geldi, Rossi ise Pelkas'ın bir model düşüğü gibi. Pelkas olsaydı mesala Sivasspor karşısında çok daha farklı olabilirdi" diye konuştu.