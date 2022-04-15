Volkan Demirel'den dikkati çeken Trabzonspor istatistiği

Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, lider Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Demirel'in ilginç istatistiği ise dikkat çekti.

Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük, Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor'a konuk oldu. Kırmızı-siyahlı takım 36'da Biglia'nın serbest vuruştan attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti. İstanbul temsilcisi 58'de Vitor Hugo'nun golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Puanını 47 yapan Fatih Karagümrük 10. sırada yer aldı.

Opta verilerine göre Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı Süper Lig'de yenilgi yaşamadı. Demirel futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor karşısında yenilgi yaşamazken 25 maçın 14'ünde galibiyet, 11'inde beraberlikle sahadan ayrıldı.

Francesco Farioli'nin yerine Karagümrük'ün başında geçen Volkan Demirel, 17 maçta 7 galibiyet 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.