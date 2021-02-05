Volkan Demirel'den derbi yorumu: Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyeti 20 senede bir olur

Fenerbahçe'nin uzun yıllar kaleciliğini yapan ve şimdi sarı-lacivertli takımın teknik ekibinde bulunan Volkan Demirel, Galatasaray'ın geçen sezon Kadıköy'de aldığı galibiyetle ilgili olarak "Derbi galibiyetine bir sene ara verdik. 20 senede bir olur, belki 50 senede bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak" dedi.

Süper Lig’in 24. haftasında Cumartesi günü Kadıköy’de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. Süper Lig’de ilk iki sırayı paylaşan iki devin mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli takımda antrenörlük yapan Volkan Demirel, derbi öncesi FB TV’ye açıklamalarda bulundu.

İşte Demirel’in dikkat çeken sözleri;

"20 senede bir olur"

"Fenerbahçeliler bu takıma güvenmeye devam etsin. Ben bu takımı, havasını biliyorum. Fenerbahçe taraftarı rahat olsun, haftasonu onlar için bayram olacak. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir sene ara verdik. 20 senede bir olur, belki 50 senede bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak. Yine bir seri yakalayacağız."

"Felipe Melo, bana iki penaltı attı. Birini ben kurtardım, birini dışarı attı. Melo’yu iyi analiz ettim. Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket yapmıyorsa düz vuruyor. O yüzden kurtardım ve güldüm."

"Türkiye'nin en büyük derbisi"

"Fikstür çekildiğinde önce ilk haftaya sonra derbiye bakılır. Galatasaray ile ne zaman ve nerede oynayacağımıza bakarız. Türkiye’nin en büyük derbisi Fenerbahçe – Galatasaray’dır. Bunu dünya söylüyor"

"11 adam toplasak yeneriz' dedim"

"Derbilere rahat hazırlanırdım. Fenerbahçe’ye imza attığımda Galatasaray’ı 6-0 yendik. O maçı locada izledim. O gün dedim ki, ‘Burada derbileri kazanırız.’ Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız."

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